رائدا الفضاء الصينيان ينجحان في تنفيذ الأعمال خارج المحطة الفضائية

أكمل قائد مركبة الفضاء الصينية المأهولة "شنتشو -12"، ني هاي شنغ، وزميله ليو بومينغ، الجمعة 20 أغسطس العمل في الفضاء المكشوف وعادا إلى محطة "تيانخه" الفضائية.

وذلك بعد قضاء 6 ساعات خارج المحطة. أفاد بذلك اليوم تلفزيون الصين المركزي.

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وفتح رائدا الفضاء فتحة في غرفة ضبط الضغط وخرجا للفضاء المكشوف الساعة 08:38 بتوقيت بكين (03:38 بتوقيت موسكو) وعادا إلى المحطة الساعة 14:33 (09:33 بتوقيت موسكو). ومكثا في الفضاء لمدة 6 ساعات تقريبا، أي أقل بساعة واحدة من الوقت المتاح للمهمة.

وقام الصينيان بتركيب معدات الضخ ورفع الكاميرا البانورامية الخارجية وأعدا صندوق أدوات وربطاه بجسم المحطة الخارجي. بالإضافة إلى ذلك، فإنهما صورا بعضهما البعض على خلفية الأرض.

أما فرد الطاقم الثالث، تانغ هونبو، فبقي طوال هذه الفترة داخل المحطة لمراقبة الأدوات والتنسيق. بالنسبة إلى، ليو بومينغ سبق له أن خرج من المحطة إلى الفضاء المكشوف ، في 4 يوليو الماضي مع، تانغ هونبو حيث قضيا 7 ساعات.

يذكر أن مركبة "شنتشو – 12" التحمت بالمحطة الفضائية الصينية منذ 3 أشهر ويجب أن يعود طاقمها حسب برنامج الرحلة الفضائية، إلى الأرض في سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر أن أول رائد صيني خرج إلى الفضاء المكشوف هو، تشاي تشي قان، الذي نفذ تلك المهة عام 2008 ومكث خارج مركبة "شنتشو -7 " لمدة 22 دقيقة.

المصدر: تاس