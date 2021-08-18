رواد الفضاء الصينيون يخرجون في مهمة أخرى إلى الفضاء المفتوح

أعلنت إدارة هيئة الرحلات الفضائية المأهولة في الصين أن الرواد المتواجدين على متن المحطة المدارية الصينية سيخرجون في مهمة أخرى إلى الفضاء المفتوح.

وقال بيان صادر عن الهيئة "سيخرج الرواد المتواجدون على متن المحطة المدارية الصينية قريبا في مهمة أخرى إلى الفضاء المفتوح.. الطاقم في حالة جيدة ومستعد للمهمة، وجميع الأنظمة التابعة للوحدة الأساسية للمحطة تعمل بشكل طبيعي"

وتبعا للبيان فإن الرواد الذين سينفذون هذه المهمة هم رواد المركبة "سنتشو-12" التي التحمت بالمحطة في 17 يونيو الفائت، والذين تمكنوا حتى اليوم من تنفيذ عدة مهمات لاستكمال بناء المحطة إضافة إلى إجرائهم عددا من التجارب العلمية هناك.

وتعتبر هذه المهمة هي ثاني مهمة يخرج فيها رواد المحطة المدارية الصينية إلى الفضاء المفتوح، حيث نفذوا خروجا آخر في 4 يوليو الفائت، وظلوا خارج المحطة 7 ساعات حينها.

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وتضم المحطة المدارية الصينية حاليا 3 عناصر أساسية: هي الوحدة المركزية Tianhe ، ومركبتا الفضاء الملتحمتان بها "سنتسو-12" و Tianzhou -2، وما تزال هذه المحطة في طور الاستكمال والاختبار، ويفترض أن تبدأ العمل فعليا العام القادم لتكون متاحة للمشاريع العلمية الدولية.

المصدر: فيستي