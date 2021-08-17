إطلاق صاروخ Vega مع 5 أقمار إلى مدارات الأرض

أعلنت شركة Arianespace عن نجاح عملية إطلاق صاروخ فضائي من نوع Vega حاملا على متنه 5 أقمار صناعية إلى مدارات الأرض.

وقال بيان صادر عن الشركة "صباح الثلاثاء 17 أغسطس الجاري، وتمام الساعة 3:37 بالتوقيت الصيفي لمنتصف أوروبا (4:37 بتوقيت موسكو)، جرت بنجاح عملية إطلاق صاروخ فضائي خفيف من نوع Vega من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية، وأطلقت على متن الصاروخ 5 أقمار صناعية مدنية وعسكرية".

وأضاف البيان "من بين الأقمار التي حملها الصاروخ إلى مدارات الأرض كان قمر Pleiades Neo 4 الذي سيستخدم للأغراض المدنية والعسكرية، وهو ثاني قمر من أصل 4 تطلقه Arianespace بالتعاقد مع Airbus Defence و Space".

وسيتمتع القمر المذكور تبعا لمطوريه بدقة عالية في تتبع الأجسام الأرضية إذ سيكون قادرا على رصد أجسام صغيرة طولها 30 سم، كما سينفذ رحلتان في مداره كل يوم.

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وأشارت Arianespace إلى أن الأقمار التي أطلقت على صاروخ Vega ستتمتع بفعالية كبيرة، ولها القدرة على رصد الأجسام الأرضية وتحديد بياناتها وإرسال هذه البيانات إلى الأرض خلال نصف ساعة تقريبا، ما سيساعد على الاعتماد عليها بمراقبة الأرض في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.

المصدر: فيستي