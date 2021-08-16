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قاعدة "بايكونور" تستعد لإطلاق دفعة جديدة من أقمار OneWeb

الفضاء

قاعدة
Sputnik roscosmos
صورة أرشيفية
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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الاستعدادات جارية في قاعدة "بايكونور" الفضائية لإطلاق دفعة جديدة من أقمار OneWeb إلى مدارات الأرض.

وقال بيان صادر عن المؤسسة مؤخرا "تم تثبيت صاروخ Soyuz-2.1b وعلى متنه مجموعة من أقمار OneWeb على منصة الإطلاق رقم 31 في قاعدة بايكونور الفضائية بكازاخستان، وبدأ الخبراء في القاعدة التحضير لعملية الإطلاق وفقا للجدول الزمني المخطط له".

وأضاف البيان "عملية إطلاق الصاروخ مع الأقمار التي يحملها من المفترض أن تتم في 20 أغسطس الجاري، بتمام الساعة 1:23 بتوقيت موسكو، حيث سينقل الصاروخ إلى مدارات الأرض 34 قمرا جديدا من أقمار OneWeb".

وأشار البيان إلى أن عملية إيصال الأقمار الجديدة إلى مداراتها المطلوبة ستستغرق 3 ساعات و45 دقيقة، ومع إطلاق الدفعة الجديدة سيصل عدد أقمار OneWeb في مدارات الأرض إلى 288 قمرا.

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وتخطط شركة OneWeb لإطلاق منظومة من الأقمار الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم لتدور على ارتفاعات تتراوح ما بين 800 و950 كلم عن سطح الأرض، وتغطي معظم مناطقها بشبكة إنترنت سريعة الأداء.

المصدر: فيستي

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