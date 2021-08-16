قاعدة "بايكونور" تستعد لإطلاق دفعة جديدة من أقمار OneWeb

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الاستعدادات جارية في قاعدة "بايكونور" الفضائية لإطلاق دفعة جديدة من أقمار OneWeb إلى مدارات الأرض.

وقال بيان صادر عن المؤسسة مؤخرا "تم تثبيت صاروخ Soyuz-2.1b وعلى متنه مجموعة من أقمار OneWeb على منصة الإطلاق رقم 31 في قاعدة بايكونور الفضائية بكازاخستان، وبدأ الخبراء في القاعدة التحضير لعملية الإطلاق وفقا للجدول الزمني المخطط له".

وأضاف البيان "عملية إطلاق الصاروخ مع الأقمار التي يحملها من المفترض أن تتم في 20 أغسطس الجاري، بتمام الساعة 1:23 بتوقيت موسكو، حيث سينقل الصاروخ إلى مدارات الأرض 34 قمرا جديدا من أقمار OneWeb".

Next stage of rollout



The Soyuz-2.1b rocket with the @OneWeb spacecraft is installed on the Site 31 launch pad. Now the service structures are to roll up. pic.twitter.com/yrrkw4EXyX — РОСКОСМОС (@roscosmos) August 16, 2021

وأشار البيان إلى أن عملية إيصال الأقمار الجديدة إلى مداراتها المطلوبة ستستغرق 3 ساعات و45 دقيقة، ومع إطلاق الدفعة الجديدة سيصل عدد أقمار OneWeb في مدارات الأرض إلى 288 قمرا.

After rolling up the service structures, Roscosmos specialists began working in accordance with the L-4 schedule.



Prelaunch tests of the Soyuz-2.1b rocket systems and assemblies are now carried out, as well as the interaction of onboard and ground equipment is checked. pic.twitter.com/ytp92ODmYy — РОСКОСМОС (@roscosmos) August 16, 2021

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وتخطط شركة OneWeb لإطلاق منظومة من الأقمار الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم لتدور على ارتفاعات تتراوح ما بين 800 و950 كلم عن سطح الأرض، وتغطي معظم مناطقها بشبكة إنترنت سريعة الأداء.

المصدر: فيستي