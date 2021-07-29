وحدة "ناؤوكا" الروسية تلتحم اليوم بالمحطة الفضائية الدولية

تلتحم وحدة "ناؤوكا" الفضائية الروسية متعددة المهام الخميس 29 يوليو بالمحطة الفضائية الدولية.

وصرح ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية بأنه يتوقع أن تلتحم "ناؤوكا" بالمحطة الفضائية الساعة 16.26 يوم 29 يوليو بتوقيت موسكو.

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يذكر أن الخبراء في مركز إدارة الرحلات الفضائية الروسية لم يكتشفوا ما يمنع وحدة "ناؤوكا" من الالتحام بالمحطة الفضائية الدولية ميكانيكيا.

جدير بالذكر أن الأخصائيين في "روس كوسموس" كانوا قد أجروا الأربعاء 28 يوليو تعديلا أخيرا لمدار وحدة "ناؤوكا" قبل التحامها بالمحطة الفضائية.

ويشار إلى أن وحدة "ناؤوكا" الفضائية أطلقت إلى المحطة الفضائية الدولية في 21 يوليو الجاري من مطار "بايكونور" الفضائي بواسطة صاروخ "بروتون – إم" الروسي. وانفصلت عن المحطة يوم 26 يوليو وحدة " "بيرس" الفضائية القديمة التي ستحل وحدة "ناؤوكا" محلها بعد التحامها بالمحطة الفضائية.

المصدر: تاس