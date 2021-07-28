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حالة طوارئ.. أمام وحدة "ناؤوكا" محاولة وحيدة للالتحام بالمحطة الفضائية الدولية

الفضاء

حالة طوارئ.. أمام وحدة
Roscosmos
وحدة المختبر "ناؤوكا"
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أعلن ألكسندر خوخلوف، عضو الاتحاد الروسي للملاحة الفضائية، أن لوحدة المختبر "ناؤوكا" محاولة واحدة فقط للالتحام بالمحطة الفضائية الدولية، لأنها تعرضت لحالة طارئة.

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ويشير خوخلوف، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن جزءا من الوقود لم يعد صالحا للاستخدام بعد حالة الطوارئ التي وقعت خلال رحلتها إلى المحطة الفضائية الدولية.

ويقول، "بسبب حالة الطوارئ، اختلط جزء من الوقود في وحدة محركات لدى مختبر "ناؤوكا" بالغاز، وأصبح غير صالح للاستخدام، لذلك لديها محاولة واحدة فقط للالتحام بالمحطة الفضائية الدولية".

ووفقا له، إذا لم تنجح وحدة المختبر في الالتحام بالمحطة الفضائية الدولية بالمحاولة الأولى، فقد لا تكفي كمية الوقود المتبقية للقيام بمحاولة ثانية.

ويضيف، تستمر وحدة المحركات في تعديل مدار "ناؤوكا" وإيصالها إلى المحطة الفضائية الدولية. وقد اختبرت جميع نظم الالتحام الاوتوماتيكية واليدوية المسؤولة عن الاقتراب والالتحام بالمحطة.

المصدر: نوفوستي

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