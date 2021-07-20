كيف جُهّز الطاقم؟.. جيف بيزوس ينطلق إلى الفضاء اليوم في رحلة قد تحقق رقمين قياسيين!

من المقرر أن ينطلق مؤسس "بلو أوريجن" والملياردير جيف بيزوس، إلى الفضاء اليوم 20 يوليو، في رحلة ستحقق في الوقت نفسه رقمين قياسيين لأكبر وأصغر شخصين في الفضاء.

وسيكون بيزوس على متن صاروخ "نيو شيبرد" من شركة "بلو أوريجن"، برفقة رائدة الطيران والي فونك، 82 عاما، وشقيقه مارك بيزوس، وأوليفر دايمن البالغ من العمر 18 عاما، وهو طالب فيزياء من هولندا كان والده الفائز النهائي في مزاد للحصول على مقعد في الرحلة الافتتاحية المأهولة للمركبة الفضائية الخاصة.

وسيغادر الصاروخ المنصة في غرب تكساس النائي في حوالي الساعة 9 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة/ 6 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ.

رحلة الافتتاح

وأسس بيزوس شركة "بلو أوريجن" في عام 2000 بهدف تطوير مركبات لرحلات الفضاء شبه المدارية، وهو الهدف الذي توسع لاحقا ليشمل الطيران المداري وحتى تطوير مركبة هبوط على القمر.

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ويتمثل جزء من هدف "بلو أوريجن" في تمكين السياحة الفضائية الخاصة. وعقدت الشركة مزادا للحصول على مقعد في الرحلة المأهولة الافتتاحية اليوم، ودفع فائز مجهول 28 مليون دولار مقابل التذكرة. ومع ذلك، تراجع هذا الشخص، قائلا إن لديهم تعارضات في المواعيد وسيقومون بمهمة لاحقة. وكان والد أوليفر دايمن، جويس دايمن، في المركز الثاني.

وسيصبح دايمن أصغر شخص يسافر إلى الفضاء على الإطلاق، متفوقا بسبع سنوات على الرقم القياسي لرائد الفضاء غيرمان تيتوف، الذي دار حول الأرض في سن الخامسة والعشرين في عام 1961. وفي الوقت نفسه، سيحطم فونك الرقم القياسي الذي سجله جون غلين لأكبر شخص ينطلق إلى الفضاء، الذي حدده في عمر 77 سنة عام 1998.

مشهد تقني

وستكون رحلة اليوم هي السادسة عشرة لـ"نيو شيبرد"، لكنها الأولى المأهولة. وأطلق الصاروخ لأول مرة في أبريل 2015، على الرغم من أن النموذج الذي سيطير على متنه الأخوان بيزوس، وفونك ودايمن، أطلق لأول مرة في يناير 2021.

ويتكون "نيو شيبرد" من حجرة طاقم تتسع لستة أفراد تطفو فوق معزز قابل لإعادة الاستخدام مدعوم بمحرك BE-3 (لـ "Blue Engine 3"). وهو مصمم للوصول إلى خط Kármán الواقع على ارتفاع 62 ميلا (100 كيلومتر)، أحد الحدود المعترف بها دوليا للفضاء.

وسيختبر بيزوس وفونك ودايمن رحلة فضائية شبه مدارية، ما يعني أن مركبتهم ستصل إلى الفضاء، ولكن مسارها سيعيدها إلى الأرض قبل أن تتمكن بالفعل من الدوران حول الكوكب. وسيختبر الركاب بضع لحظات من انعدام الوزن وإطلالة رائعة على الكوكب. وفي عام 2016، زودت "بلو أويجن" أحد معززاتها بكاميرا لرحلة قريبة من خط Kármán، وهو متاح على "يوتيوب" ويقارب ما سيراه ركاب "نيو شيبرد".

وتلقى طاقم "بلو أويجن" تدريبا بشأن كيفية استخدام الكبسولة لإجراءات الطوارئ، بما في ذلك المشكلات الشائعة التي يتم تدريب رواد الفضاء المحترفين عليها مثل الاستجابة للحرائق، واستخدام قناع الطوارئ.

وقال ستيف لانيوس، مدير الرحلة الرئيسي للشركة، إن "التدريب يتوج بتدريبات مهمة تغطي خمسة سيناريوهات مختلفة وبامتحان نهائي".

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ويتمتع أفراد الطاقم بخبرة قليلة في الطيران المباشر لإعدادهم لرحلات الفضاء. وبالمقارنة، فإن رائد فضاء نموذجيا تابعا لوكالة ناسا (والذي غالبا ما يجري اختياره من مجموعة من المتقدمين ذوي الخبرة المهنية الواسعة في بيئات منعزلة أو خطرة) يتلقى عامين من تدريب "ترشيح رواد الفضاء" قبل أن يُعتمد لرحلات الفضاء المستقبلية.

وبمجرد تكليفهم برحلة ما، عادة ما يتدرب رائد فضاء ناسا في أي مكان من بضعة أشهر إلى عدة سنوات لمهمتهم، اعتمادا على طولها وتعقيدها. وعلى سبيل المثال، يقضي طاقم ISS النموذجي حوالي عامين في التدريب للتحضير لستة أشهر في الفضاء.

ولكن، هناك أجزاء أخرى من تجربة وكالة ناسا سيحصل عليها سائحو الفضاء من "بلو أويجن" جزئيا، مثل الارتباط بزملائهم في "قرية رواد الفضاء". وهذا إلى حد ما يكرر الأماكن الضيقة والتدريبات التي بموجبها يتعرف رواد الفضاء المحترفون على زملائهم في الطاقم قبل الذهاب إلى الفضاء.

وقال أريان كورنيل، مدير رواد الفضاء في شركة "بلو أوريجن"، إن مدرب "بلو أوريجن" سيساعد السائحين على الشعور بالراحة مع التجربة أثناء توجههم.

وعند الحديث عن الفريق الأرضي، جرى التدريب أيضا على الإجراءات الأرضية، حيث تعلمت "بلو أويجن" كيفية تشغيل "نيو شيبرد" في الفضاء خلال 15 مهمة سابقة غير مأهولة، بعضها نقل حمولات إلى الفضاء، حسبما قال روبرت سميث، الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر صحفي.

وأشار إلى أن القدرة الأرضية أمر بالغ الأهمية لأن طاقم الرحلة جميعهم رواد فضاء غير محترفين.

المصدر: لايف ساينس