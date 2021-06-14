مقعد إضافي على الرحلة الفضائية الموعودة مع جيف بيزوس يُباع مقابل 28 مليون دولار!

باعت "بلو أوريجن"، التي يملكها جيف بيزوس، المقعد الاحتياطي لرحلة إطلاق صاروخ New Shepard الفضائي في 20 يوليو، مقابل 28 مليون دولار، حسبما أعلنت الشركة.

ومع وجود 20 مزايدا نشطا، بدءا من 4.8 مليون دولار خلال المزاد الذي مدته 10 دقائق، تصاعدت المزايدات في الدقائق الثلاث الأخيرة من البيع. وقالت الشركة إن نحو 7600 شخص سجلوا في البداية مزايدات من 159 دولة. وسينضم الفائز، الذي لم يُعلن عن هويته، إلى مؤسس أمازون بيزوس وشقيقه مارك، على متن الرحلة.

وستنطلق الرحلة الآلية التي تبلغ مدتها 11 دقيقة - الرحلة رقم 16 للشركة ولكنها الأولى التي تحمل بشرا - من فان هورن، تكساس. وستقل الكبسولة ما يصل إلى ستة ركاب، على الرغم من أن الشركة لم تكشف بعد عن من سيكون على متنها.

وفي الأسبوع الماضي، نشر بيزوس، الذي سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون قبل 15 يوما من الرحلة، على "إنستغرام": "منذ أن كنت في الخامسة من عمري، كنت أحلم بالسفر إلى الفضاء. في 20 يوليو، سأقوم بهذه الرحلة مع أخي. أعظم مغامرة، مع أعز أصدقائي".

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وقارن بيزوس، الذي كان ينفق حوالي مليار دولار سنويا من ثروته في أمازون لتمويل "بلو أوريجن"، السياحة الفضائية بمغامرات الطيران، حيث بعثت الحركات المثيرة بالحيوية الأيام الأولى للطيران.

وقالت الشركة إن الركاب يجب أن يتراوح طولهم بين 5 أقدام و6 أقدام و4 بوصات. كما يجب أن يكونوا قادرين على صعود سبع درجات من السلالم عند برج الإطلاق في أقل من 90 ثانية، والجلوس مربوطين في المركبة لمدة تصل إلى 90 دقيقة دون الوصول إلى مرحاض.

وعلاوة على ذلك، يجب أن يكونوا قادرين على تحمل قوى الجاذبية التي تصل إلى 5.5 أضعاف الوزن الطبيعي للشخص، أثناء الهبوط وثلاثة أضعاف الوزن لمدة دقيقتين عند الصعود.

وقالت الشركة إن إيرادات المزاد سيتم التبرع بها لمؤسسة Club for the Future، التي تتمثل مهمتها المعلنة في "إلهام الأجيال القادمة لمتابعة الوظائف في Stem (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات) والمساعدة في ابتكار مستقبل الحياة في الفضاء.

المصدر: الغارديان