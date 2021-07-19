هابل يعيد استكشاف كتلة كروية واقعة على بعد 35 ألف سنة ضوئية من الأرض

شاركت وكالة ناسا صورة لمجموعة من النجوم التقطها تلسكوب هابل الفضائي، تبعد عنا نحو 35 ألف سنة ضوئية.

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وتُظهر الصورة العنقود الكروي NGC 6380، الواقع في كوكبة العقرب. وتعرف العناقيد الكروية أنها مجموعات كروية من النجوم مرتبطة ببعضها البعض بفعل الجاذبية. وغالبا ما تحتوي على بعض أقدم النجوم في مجراتها.

والنجم اللامع في أعلى الصورة هو HD 159073، والذي يبعد حوالي 4000 سنة ضوئية فقط عن الأرض، ما يجعله أقرب بكثير من NGC 6380.

والتقطت هذه الصورة بكاميرا Hubble's Wide Field Camera 3، والتي يشير الاسم إلى مجال رؤيتها الواسع، ما يعني أنه يمكنها تصوير مناطق كبيرة نسبيا من السماء بتفاصيل هائلة.

وتمت مشاركة الصورة عبر الحساب الرسمي لتلسكوب هابل عبر "إنستغرام"، وحقق المنشور حتى الآن أكثر من 80 ألف إعجاب و234 تعليقا.

وقال علماء الفلك في مهمة هابل: "إن NGC 6380 ليس اسما مثيرا بشكل خاص، لكنه يشير إلى أن هذه المجموعة مدرجة في الكتالوج العام الجديد (NGC)، الذي تم تجميعه في الأصل عام 1888. ومع ذلك، فقد عُرفت هذه المجموعة بالعديد من الأسماء الأخرى".

وأضافوا أن "NGC 6380 وقع اكتشافه في الأصل من قبل عالم الفلك الاسكتلندي جيمس دنلوب في عام 1826، وأطلق عليه اسم Dun 538. وبعد ثماني سنوات، في عام 1834، أعيد اكتشافه بشكل مستقل من قبل عالم الفلك البريطاني جون هيرشل، ووقع تسميته H 3688 بشكل غير رسمي".

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ثم تمت إعادة اكتشاف الكتلة النجمية في عام 1959 من قبل عالم الفلك الأرمني المكسيكي باريس بيشميش، والذي صنفها على أنها Tonantzintla 1، وأشار إليها أيضا باسم Pişmiş 25.

وقال علماء الفلك: "بالإضافة إلى تاريخها المتعدد لإعادة الاكتشاف، حتى الخمسينيات من القرن الماضي، كان يُعتقد أن NGC 6380 عبارة عن عنقود مفتوح. وكان عالم الفلك البريطاني ديفيد ثاكيراي، هو الذي أدرك أنه في الواقع أنها كتلة كروية".

ويشار إلى أن العناقيد الكروية تحتوي على عدد أكبر بكثير من النجوم مما تحتويه العناقيد المفتوحة.

واليوم، يتم التعرف على هذا الكائن بشكل موثوق في الفهارس المتاحة على نطاق واسع باعتباره كتلة كروية وأصبح يعرف ببساطة باسم NGC 6380.

المصدر: phys.org