"ناسا" تعيد تشغيل تلسكوب Hubble الفضائي

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن خبراءها تمكنوا من إعادة تشغيل تلسكوب Hubble الفضائي الذي توقف عن العمل في الـ13 من يونيو الماضي.

وقالت "ناسا" في بيان لها، إنها تمكنت من توصيل وحدتي الطاقة والتحكم الاحتياطيتين، إضافة إلى المعدات اللازنة لمعالجة البيانات العلمية على الجانب الآخر من كتلة SI C&DH.

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وتمكن الخبراء من إطلاق عمل المنظومة الاحتياطية بنظامها الاعتيادي.

وأضافت "ناسا" أن فريق Hubble يتابع الآن عمل المعدات للتأكد من أن كل شيء يعمل بشكل سليم، ثم سيقوم الخبراء بتدريج مقاييس عمل الأجهزة قبل استئناف العمل العلمي الطبيعي.

يذكر أن تلسكوب Hubble الفضائي توقف عن العمل نتيجة عطل فني في أنظمته، تم على إثره تحويله إلى العمل بنظام آمن.

وخلال شهر عمل الخبراء على ضبط الأنظمة لإعادة تشغيل التلسكوب.

المصدر: إنترفاكس