 
مباشر

هابل يرصد مجرتين ضخمتين في كوكبة حامل رأس الغول على بعد 350 مليون سنة ضوئية من الأرض

الفضاء

هابل يرصد مجرتين ضخمتين في كوكبة حامل رأس الغول على بعد 350 مليون سنة ضوئية من الأرض
ESA/Hubble & NASA, W. Harris; Acknowledgment: L. Shatz
مجرتين ضخمتين في كوكبة حامل رأس الغول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qt8w

تمكن تلسكوب هابل الفضائي التابع لوكالة ناسا من التقاط مجرتين ضخمتين تشكلان جزءا من مجموعة مجرات حامل رأس الغول الضخمة.

ويقع التكوينان على مسافة 350 مليون سنة ضوئية من الأرض، والتقطهما تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا ووكالة الفضاء الأوروبية، باستخدام كاميرا المجال الواسع 3 (WFC3).

والمجرة الموجودة على الجانب الأيسر من الصورة عبارة عن مجرة عدسية تسمى 2MASX J03193743 + 4137580، بينما المجرة الموجودة في أسفل اليمين مجرة حلزونية، وتسمى UGC 2665.

وترجع تفاصيل الصورة الملتقطة إلى الدقة القوية والحساسية العالية للكاميرا ذات الزاوية الواسعة 3 المستخدمة، لكل من الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء.

وبالنظر إلى المؤهلات المثيرة للإعجاب لـ كوكبة حامل رأس الغول، يبدو من المنطقي أن مجموعة المجرات هي واحدة من أكبر الأجسام في الكون المعروف، وتتألف من آلاف المجرات التي يزهر القليل منها في صورة هابل.

ويشار إلى أن حامل رأس الغول (Perseus) هو شخصية مهمة في الأساطير اليونانية، اشتهر بقتل الغورغون ميدوسا، والتي اشتهرت بدورها في الأساطير اليونانية بكونها إحدى الأخوات الثلاث المُرعبات، حيث كانت شعورهن من الأفاعي ونظراتهن تمسخ الرائي حجرا.

المصدر: phys.org

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا