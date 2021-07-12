هابل يرصد مجرتين ضخمتين في كوكبة حامل رأس الغول على بعد 350 مليون سنة ضوئية من الأرض

تمكن تلسكوب هابل الفضائي التابع لوكالة ناسا من التقاط مجرتين ضخمتين تشكلان جزءا من مجموعة مجرات حامل رأس الغول الضخمة.

ويقع التكوينان على مسافة 350 مليون سنة ضوئية من الأرض، والتقطهما تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا ووكالة الفضاء الأوروبية، باستخدام كاميرا المجال الواسع 3 (WFC3).

والمجرة الموجودة على الجانب الأيسر من الصورة عبارة عن مجرة عدسية تسمى 2MASX J03193743 + 4137580، بينما المجرة الموجودة في أسفل اليمين مجرة حلزونية، وتسمى UGC 2665.

Two enormous galaxies steal the show in this spectacular #HubbleFriday image.



The galaxy on the left is a lenticular galaxy named 2MASX J03193743+4137580. The spiral galaxy on the right is (much more simply) named UGC 2665: https://t.co/ZWNGsarknzpic.twitter.com/VRPKuHb9ip — Hubble (@NASAHubble) July 9, 2021

وترجع تفاصيل الصورة الملتقطة إلى الدقة القوية والحساسية العالية للكاميرا ذات الزاوية الواسعة 3 المستخدمة، لكل من الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء.

وبالنظر إلى المؤهلات المثيرة للإعجاب لـ كوكبة حامل رأس الغول، يبدو من المنطقي أن مجموعة المجرات هي واحدة من أكبر الأجسام في الكون المعروف، وتتألف من آلاف المجرات التي يزهر القليل منها في صورة هابل.

ويشار إلى أن حامل رأس الغول (Perseus) هو شخصية مهمة في الأساطير اليونانية، اشتهر بقتل الغورغون ميدوسا، والتي اشتهرت بدورها في الأساطير اليونانية بكونها إحدى الأخوات الثلاث المُرعبات، حيث كانت شعورهن من الأفاعي ونظراتهن تمسخ الرائي حجرا.

المصدر: phys.org