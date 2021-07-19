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الصين تطلق أقمارا صناعية جديدة إلى الفضاء

الفضاء

الصين تطلق أقمارا صناعية جديدة إلى الفضاء
AFP
الصين، أرشيف
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أفادت وكالة "شينخوا" بأن الصين أطلقت، اليوم الاثنين، بنجاح مجموعة من الأقمار الصناعية الجديدة للاستشعار عن بعد.

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مقطع فيديو عن هبوط المركبة الاستكشافية الصينية على المريخ

وقالت إن عملية الإطلاق تمت في الساعة 8:19 صباح اليوم الاثنين (بتوقيت بكين) من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية الواقع في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.

وتم إرسال الأقمار الصناعية إلى المدار بواسطة صاروخ حامل من طراز "لونغ مارتش-2 سي". وتمثل الأقمار الصناعية المجموعة العاشرة المنتمية إلى عائلة "ياوقان-30". وكان على متن الصاروخ الحامل أيضا "تيانتشي-15"، وهو قمر صناعي تابع لكوكبة تيانتشي.

وكانت عملية الإطلاق اليوم الاثنين هي المهمة الـ380 لسلسلة صواريخ لونغ مارش.

المصدر: شينخوا

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