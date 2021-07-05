محاكاة حاسوبية تكشف المكان الأكثر احتمالا لاستقطاب حضارة قديمة في مجرتنا!

يبلغ عمر مجرة ​​درب التبانة 13 مليار سنة، ووُلدت بعض أقدم نجوم مجرتنا بالقرب من بداية الكون نفسه.

وإذا كنا بالفعل على وشك إرسال الحياة إلى عوالم أخرى محتملة، ألا ينبغي أن يعج درب التبانة بالسفن والمستعمرات الغريبة الآن؟.

وتكشف عمليات المحاكاة الحاسوبية الحديثة بواسطة جايسون تي رايت وآخرون، أن أفضل مكان للبحث عن الحضارات الفضائية القديمة قد يكون في جوهر المجرة، وهو هدف غير مستكشف نسبيا في البحث عن ذكاء أرضي إضافي.

وحاولت النماذج الرياضية القديمة لاستعمار الفضاء تحديد الوقت اللازم لانتشار الحضارة في جميع أنحاء مجرة ​​درب التبانة. وبالنظر إلى حجم مجرة ​​درب التبانة، قد يستغرق الاستعمار المجري الواسع النطاق وقتا أطول من عمر المجرة نفسها.

ومع ذلك، فإن الميزة الفريدة لهذه المحاكاة الجديدة هي حسابها لحركة نجوم المجرة.

ولا تعد مجرة درب التبانة ثابتة، كما افترض في النماذج السابقة، بل هي كتلة دوامة متماوجة. وتكشف المحاكاة الجديدة أن الحركة النجمية تساعد في الاستعمار وتساهم بتأثير شائع في انتشار الحضارة.

وتستند المحاكاة إلى بحث سابق أجراه جوناثان كارول-نلينباك وآخرون، الذي اقترح أن حضارة افتراضية يمكن أن تنتشر بسرعات تحت الضوء عبر مجرة ​​متحركة. وتفترض المحاكاة حضارة تستخدم السفن التي تسافر بسرعات مماثلة لمركبتنا الفضائية (حوالي 30 كم/ثانية).

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وعندما تصل سفينة إلى عالم افتراضي صالح للحياة في المحاكاة، يُعتبر العالم مستعمرة ويمكنه إطلاق مركبة أخرى كل 100000 عام إذا كان هناك عالم آخر غير مأهول في النطاق.

ويبلغ نطاق محاكاة المركبات الفضائية 10 سنوات ضوئية مع مدة سفر قصوى تبلغ 300000 سنة.

وبما أن المجرة تشكلت من الداخل إلى الخارج، فإن المركز مليء بالكواكب القديمة التي توفر مزيدا من الوقت لتتطور الحياة.

وإذا كنت ترغب في إرسال إشارة إلى بقية المجرة، فيمكنك القيام بذلك من المركز لتغطية قرص مجرة ​​درب التبانة. وبالمثل، إذا أردت العثور على إشارة، فقد تنظر إلى المركز نفسه.

وافترض الباحثون أن الحضارة المتقدمة قد تكون قادرة على الاستفادة من طاقة الثقب الأسود الهائل المركزي لمجرة درب التبانة لتشغيل منارة إشارة على مستوى المجرة.

ولاحظوا أيضا أنه أثناء الاستعمار، قد تطور حضارة متقدمة تقنيات دفع جديدة تقصر الوقت اللازم للانتشار. ومع ذلك، لم تكشف عمليات المسح الراديوي الأولية لنواة المجرة عن أي إشارات.

وتُظهر المحاكاة أنه من الممكن ألا تتم تسوية بعض أجزاء المجرة أبدا على الرغم من دهور من الزمن.

ومع مرور الوقت، تموت بعض المستعمرات وتضيع، ربما بسبب استنفاد الموارد أو حدث كارثي. وبدلا من الوصول إلى أبعد من الفضاء، تختار المستعمرات إعادة تسكين مستعمرة ميتة من مسافة أقرب.

وتتشكل مجموعات من المستعمرات المأهولة محاطة بكواكب غير مأهولة لم يتم استعمارها أبدا. وتتحقق "حالة الاستقرار" حيث تكون مناطق عوالم مجرة ​​درب التبانة الصالحة للحياة غير فعالة للغاية للاستعمار.

وربما تكون الحضارات طويلة العمر محكومة بالاستدامة لتنمو بشكل أبطأ مما كان متوقعا. وإذا كانت هناك حضارات استعمارية متعددة، فربما تتنافس على الموارد أو تبتعد عن بعضها البعض.

وربما تحرص الحضارات على عدم التدخل في الكواكب المأهولة مثل كوكبنا، أو تتوخى الحذر من عدم التوافق البيولوجي المحتمل الذي يواجهها في عوالم أخرى.

وتُظهر المحاكاة أنه، بالنظر إلى موقعنا في المجرة، هناك احتمال بنسبة 89% أن تمر مليون سنة على الأقل دون زيارات من المركبات بين النجوم - وهو وقت كاف لمحو علامات الاستعمار السابق.

وهناك ما يسمى بالعناقيد الكروية (GC)، وهي مجموعات ضخمة قديمة من النجوم تدور حول مركز المجرة على مسافات تصل إلى عشرات الآلاف من السنين الضوئية. وآثار فترة تكوّن نجمي مكثف حفّزت عمليات اندماج المجرات، حوالي 150 مركزا عالميا معروفا في مجرة ​​درب التبانة يتراوح عمرها بين 10-13 مليار سنة.

وتعد GCs كثيفة بشكل لا يصدق مع وجود نجوم أقرب بكثير من بعضها البعض في المتوسط ​​مما هو موجود في قرص مجرة ​​درب التبانة.

ومع ذلك، فإن الحضارة داخل GC ستختبر وقت السفر بين النجوم في حدود بضع سنوات فقط مع أوقات الاتصال لشهور أو حتى أسابيع.

وهناك أيضا احتمال أن الكواكب التي أخرجت من الأنظمة ما تزال قادرة على استضافة حضارة بسبب الطاقة المحيطة مجتمعة التي يتلقاها الكوكب من جميع النجوم في الكتلة - خاصة إذا كانت الحضارة لديها تقنية متقدمة لالتقاط الطاقة الشمسية.

ويقترح الباحثون أنه حتى لو كان 10% فقط من نجوم GC لديها كواكب صالحة للحياة، فإن 1% منها تدعم الحياة الذكية.

المصدر: ساينس ألرت