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"سبيس إكس" تطلق 85 قمرا صناعيا إلى الفضاء اليوم

الفضاء

NASA
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية عن نيتها إطلاق 85 قمرا صناعيا إلى مدارات الأرض دفعة واحدة.

وأشارت الشركة في مواقعها على الإنترنت إلى أن "عملية إطلاق صاروخ فالكون-9 مع الأقمار المذكورة كان من المفترض أن تتم من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، يوم الثلاثاء 29 يونيو الجاري،  بتمام الساعة 14:56 بالتوقيت المحلي، لكن العملية توقفت قبل تنفيذها بثوان وتقرر تأجيلها إلى اليوم التالي".

وأوضح رئيس الشركة، إيلون موسك، أن عملية الإطلاق أوقفت بسبب ملاحظة طائرة في أجواء منطقة إطلاق الصاروخ، معربا عن "ضرورة توحيد الجهود لتحسين عمل الهيئات المنظمة للملاحة والطيران".

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وتخطط "سبيس إكس" في عملية الإطلاق الحالية لإيصال 85 قمرا صناعيا صغيرا إلى مدارات الأرض، منها عشرات الأقمار النانوية التجارية وأقمار تابعة للحكومة الأمريكية، و3 أقمار Starlink مخصصة لتوفير خدمات الإنترنت لبعض المناطق على الأرض، ومن المفترض أن تصل هذه الأقمار إلى مداراتها بعد ساعة من إطلاقها من الأرض.

المصدر: فيستي

 

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