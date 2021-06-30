"سبيس إكس" تطلق 85 قمرا صناعيا إلى الفضاء اليوم

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية عن نيتها إطلاق 85 قمرا صناعيا إلى مدارات الأرض دفعة واحدة.

وأشارت الشركة في مواقعها على الإنترنت إلى أن "عملية إطلاق صاروخ فالكون-9 مع الأقمار المذكورة كان من المفترض أن تتم من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، يوم الثلاثاء 29 يونيو الجاري، بتمام الساعة 14:56 بالتوقيت المحلي، لكن العملية توقفت قبل تنفيذها بثوان وتقرر تأجيلها إلى اليوم التالي".

Falcon 9 and 88 spacecraft are vertical on pad 40 ahead of today’s launch. The 58-minute window opens at 2:56 p.m. EDT, and the webcast will go live about 15 minutes before liftoff → https://t.co/bJFjLCilmcpic.twitter.com/w0cHWDFqwr — SpaceX (@SpaceX) June 29, 2021

وأوضح رئيس الشركة، إيلون موسك، أن عملية الإطلاق أوقفت بسبب ملاحظة طائرة في أجواء منطقة إطلاق الصاروخ، معربا عن "ضرورة توحيد الجهود لتحسين عمل الهيئات المنظمة للملاحة والطيران".

Hold called due to Range being no-go; teams are setting up for tomorrow's backup opportunity — SpaceX (@SpaceX) June 29, 2021

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وتخطط "سبيس إكس" في عملية الإطلاق الحالية لإيصال 85 قمرا صناعيا صغيرا إلى مدارات الأرض، منها عشرات الأقمار النانوية التجارية وأقمار تابعة للحكومة الأمريكية، و3 أقمار Starlink مخصصة لتوفير خدمات الإنترنت لبعض المناطق على الأرض، ومن المفترض أن تصل هذه الأقمار إلى مداراتها بعد ساعة من إطلاقها من الأرض.

المصدر: فيستي