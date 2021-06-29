شركة روسية خاصة ستساهم في إطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء

أعلنت شركة Aerospace Capital الروسية أنها ستساهم في إطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية النانوية إلى مدارات الأرض.

وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قالت مديرة الشركة، فاليريا باراشكوفا: "من المقرر أن تطلق روسيا دفعة من الأقمار الصناعية النانوية العام القادم إلى الفضاء على متن صاروخ من نوع Soyuz-2، وستساهم شركتنا في عملية إيصال الأقمار إلى مداراتها من خلال توفير حاويات خاصة لنقل هذه الأقمار".

وأضافت: "الحاويات التي صنعناها للمهمة المذكورة ستساعد في عملية انفصال الأقمار عن بعضها في مدارات الأرض، لقد طورت شركتنا سابقا حاويات 12U التي صنع منها عدة نماذج قادرة على استيعاب أقمار CubeSat النانوية بأحجام مختلفة، كما طورنا حاويات أخرى تدعى 16U بأبعاد (226.3226.3454) ملم، على أساسها يمكن إنشاء أقمار صناعية نانوية لمراقبة الأرض عن بعد".

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وأشارت باراشكوفا إلى أن الحاويات التي طورتها شركتها لعمليات إطلاق الأقمار الصناعية كانت قد استخدمت أول مرة في مارس العام الجاري، في عملية أشرفت عليها شركة "غلاف كوسموس" الروسية، حيث أطلقت خلال العملية 9 أقمار، منها أقمار من نوع CubeSat تابعة لروسيا طورت ضمن برنامج لمراقبة الأرض عن بعد.

المصدر: فيستي