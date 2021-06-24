طلاب المدارس والجامعات الروسية يساهمون بتطوير أقمار صناعية جديدة

أعلنت وسائل إعلام روسية أن مجموعة من طلاب المدارس والجامعات الروسية يعملون على مشاريع أقمار صناعية صغيرة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "الفرق المشاركة في برنامج (قمر الستراتوسفير) الروسي العلمي المخصص لطلاب المدارس والجامعات بضواحي موسكو ستعمل على مشاريع تطوير أقمار نانوية صغيرة من نوع CubeSat، ليتم إطلاق هذه الأقمار إلى ارتفاعات تصل إلى 30 كلم عن سطح الأرض".

ويتم تنظيم البرنامج العلمي المذكور من قبل شركة Stratonavtika الهندسية الروسية، بالشراكة مع مؤسسة "روس كوسموس"، وحركة التطوير والإبداع التقني الوطنية الروسية، وبدعم من جامعة "لومونوسوف" الحكومية في موسكو، ومعهد سكولكوف للعلوم والتكنولوجيا.

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وكانت روسيا قد أطلقت برنامج "قمر الستراتوسفير" في أبريل الفائت، وتقدم للمشاركة فيه أكثر من 70 فريقا من طلاب المدارس والجامعات من 30 مدينة روسية، وبعد معاينة المشاريع التي تقدمت بها الفرق تم اختيار 15 فريقا ليشاركوا في المسابقات النهائية للبرنامج، يضم كل فريق 3 أشخاص.

ومن بين الفرق المشاركة في النهائيات ستكون فرق من: موسكو، ونوفوسيبيرسك وموسكوفسكي، وساراتوف، ولينينغراد، وجمهورية موردوفا، وتتارستان، وموردوفا، والشيشان، وفريق من مقاطعة كراسنودار.

المصدر: فيستي