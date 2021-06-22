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لقطات رائعة للأرض من مركبة "جونو" الفضائية!

الفضاء

لقطات رائعة للأرض من مركبة
istockphoto/Pixel
صورة تعبيرية
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يذكّرنا محرر الصور، كيفن جيل، بالرحلة الفضائية لمركبة "جونو" قرب الأرض قبل وصولها إلى مدار حول كوكب المشتري، مع بعض الصور المذهلة التي التقطتها كاميرا JunoCam.

لقطات رائعة للأرض من مركبة
(NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill.)

وحلقت جونو فوق الأرض في 9 أكتوبر 2013، وحصلت على زيادة في السرعة تزيد عن 3.9 كيلومتر في الثانية. واستخدم العلماء أيضا ميزة flyby كطريقة لاختبار الكاميرا، ما منحها أول إحماء في الفضاء لالتقاط صور لكوكب ملون.

لقطات رائعة للأرض من مركبة
(NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill)
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وأعطت flyby محرري الصور الهواة إحماء باستخدام صور JunoCam. ومنذ أن صُممت JunoCam لتكون جهدا تعاونيا بين علماء البعثة والجمهور، تُرسل صور JunoCam إلى الأرض مع نشرها على موقع ويب Mission Juno، حيث يمكن لعامة الناس تنزيلها لمعالجة الصور اللاحقة.

وبعد ذلك، تُنشر الصور المعالجة على موقع "جونو"، حيث تتراوح من الصور والتحليلات العلمية التفصيلية إلى الأعمال الجميلة للفن ذي الطابع الفضائي.

وأطلقت "جونو" من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا في 5 أغسطس 2011. وكانت مركبة الإطلاق قادرة على إعطاء المركبة الفضائية طاقة كافية فقط للوصول إلى حزام الكويكبات، وعند هذه النقطة سحبتها جاذبية الشمس نحو النظام الشمسي الداخلي.

وصمم مخططو المهمة التأرجح عن طريق الأرض كمساعد للجاذبية لزيادة سرعة المركبة الفضائية بالنسبة للشمس، بحيث يمكن أن تصل إلى كوكب المشتري.

المصدر: ساينس ألرت

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