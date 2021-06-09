مركبة جونو تلتقط أولى الصور المقربة لأكبر أقمار المشتري منذ عقود

قدمت مركبة الفضاء جونو التابعة لوكالة ناسا أول لقطات مقربة لأكبر قمر لكوكب المشتري منذ عقدين.

وتجاوزت مركبة جونو منطقة غانيميد الجليدية يوم الاثنين، لتمر في نطاق 645 ميلا (1038 كم). وكانت آخر مرة اقتربت فيها مركبة فضائية من هذا الحد في عام 2000 عندما اجتاحت مركبة الفضاء غاليليو التابعة لوكالة ناسا أكبر أقمار نظامنا الشمسي.

Hello, old friend. Yesterday our #JunoMission made the first close flyby of Jupiter’s giant moon Ganymede in more than 20 years, and the first two images have been received on Earth. 📸 More to come. See details at: https://t.co/zIVMO6waKHpic.twitter.com/2RiW3iSmIp — NASA Solar System (@NASASolarSystem) June 8, 2021

وأصدرت وكالة ناسا أول صورتين لجونو يوم الثلاثاء، لتسليط الضوء على فوهات غانيميد والمعالم الطويلة والضيقة التي قد تكون مرتبطة بالصدوع التكتونية. يظهر أحدهما الجانب البعيد للقمر، مقابل الشمس.

وقال سكوت بولتون، الباحث الرئيسي في مهمة جونو، من معهد ساوث ويست للأبحاث في سان أنطونيو: "هذه أقرب مركبة فضائية إلى هذا القمر العملاق منذ جيل. سنأخذ وقتنا قبل أن نستخلص أي استنتاجات علمية، ولكن حتى ذلك الحين يمكننا ببساطة أن ندهش من هذه الأعجوبة السماوية، القمر الوحيد في نظامنا الشمسي أكبر من كوكب عطارد".

The new @NASAJuno image of Ganymede includes a view of Enki Catena, a 161-km-long chain of craters formed when an incoming comet broke apart and struck the moon's surface in succession, a la Shoemaker-Levy 9. Previously imaged in 1997 by Galileo! https://t.co/LxXF8BICAApic.twitter.com/Xo1WYASbUM — Jason Major (@JPMajor) June 8, 2021

غانيميد هو واحد من 79 قمرا معروفا حول كوكب المشتري، العملاق الغازي. واكتشفه عالم الفلك الإيطالي غاليليو غاليلي غانيميد في عام 1610، جنبا إلى جنب مع أكبر ثلاثة أقمار للمشتري.

ووقع إطلاق مركبة جونو منذ عقد من الزمان، وكان يدور حول كوكب المشتري لمدة خمس سنوات.

المصدر: ذي غارديان