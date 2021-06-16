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"روس كوسموس" تخطط لإرسال علماء إلى المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

NASA/Roscosmos
المحطة الفضائية الدولية
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أعلن دميتري روغوزين، رئيس مؤسسة "روس كوسموس"، أن المؤسسة تخطط لإعداد العلماء وفقا لبرنامج قصير، وإرسالهم إلى المحطة الفضائية الدولية، لإجراء التجارب العلمية.

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وقال روغوزين في المؤتمر الصحفي على هامش المؤتمر العلمي الدولي للدراسات الفضائية، GLEX-2021 ، إنه "وفقا لنتائج مشروع "التحدي" سنحدد متى وفي أي الرحلات سنتمكن من إرسال رائد فضاء محترف كقائد للطاقم، لنقل العلماء الشباب مع أجهزتهم ومعداتهم إلى المحطة الفضائية الدولية ليتمكنوا من إجراء تجاربهم على متن المحطة بأنفسهم".

وأضاف روغوزين موضحا، سيكون إعدادهم كاملا، ولكن خلال فترة زمنية أقصر من المعتاد.

المصدر: نوفوستي

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