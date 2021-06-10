روسيا تدرس مشروع إنشاء محطة فضائية وطنية

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية أن مشروع المحطة الفضائية الروسية جاهز وأضاف أن مؤسسته تنوي أن ترفعه في يونيو الجاري إلى الحكومة للنظر فيه.

وقال في حديث أدلى به في 9 يونيو على قناة يوتيوب "سولوفيوف لايف":" إننا نأمل بأن تعقد الحكومة نهاية يونيو الجاري أول اجتماع بحضور الخبراء والمسؤولين الفضائيين ستنظر فيه إلى مشروع المحطة القومية الروسية".

إقرأ المزيد

يذكر أن نائب رئيس الحكومة الروسية، يوري بوريسوف كان قد أعلن في أبريل الماضي أن حالة المحطة الفضائية الدولية تتدهور من عام إلى آخر، لذلك فإن روسيا يمكن أن تركز جهودها على إنشاء محطة فضائية قومية وقد طرحت أمام شركة "إينيرغيا" الروسية الفضائية مهمة ضمان جاهزية أول قطاع أساسي للمحطة الجديدة بحلول عام 2025. وهو قطاع الطاقة والعلم الذي كان يخطط لإطلاقه إلى المحطة الفضائية الدولية عام 2024.

وأوضح، بوريسوف أن زاوية ميل المحطة الجديدة تعادل 98 درجة، ما سيسمح لها بأن تغطي الكرة الأرضية كلها خلال كل يومين وأن تحلق فوق منطقة القطب الشمالي بعد كل 90 دقيقة، الأمر الذي يعد مهما لإسناد الممر البحري الشمالي.

وأضاف أن العمل على المشروع التصميمي للمحطة الجديدة سيبدأ في نهاية الصيف الجاري.

المصدر: تاس