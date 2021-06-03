رائدا الفضاء الروسيان ينجزان المهام الموكلة إليهما خارج المحطة الفضائية

أنجز رائدا الفضاء الروسيان، أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبوف كل المهام الموكلة إليهما أثناء العمل في الفضاء المكشوف خارج المحطة الفضائية الدولية.

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وقامت القناة التلفزيونية التابعة لمؤسسة "روس كوسموس" الروسية الفضائية بالبث الحي لعمل الرائدين الروسيين خارج المحطة والذي استغرق 7 ساعات و19 دقيقة.

وفي الساعة 16.12 يوم 2 يونيو بتوقيت موسكو أغلقت بوابة في قطاع "بويسك" الفضائي الروسي المخصص لالتحام المركبات الفضائية وانتهى بذلك عمل الرائدين الروسيين في الفضاء المكشوف.

وقام رائدا الفضاء باستبدال لوحة جهاز ضبط استهلاك السائل في قطاع "زاريا" الفضائي الروسي، ثم أكد مركز إدارة الرحلات الفضائية جاهزية اللوحة الجديدة بعد فحصها. أما اللوحة القديمة فوضعها رائدا الفضاء في حاوية مغلقة الإحكام لتحترق بعد يومين في الطبقات العليا لغلاف الأرض.

وقام رائد الفضاء أيضاء بإعداد قطاع "بيرس" الفضائي الروسي للانفصال عن المحطة الفضائية ليحل محله في يوليو المقبل مختبر "ناؤوكا" متعدد المهام الذي سيوسع إمكانات القطاع الفضائي الروسي بشكل عام.

يذكر أن رائدي الفضاء ارتديا بزتين فضائيتين جديدتين من طراز "أورلان – إم كا إس" تم تصميمهما خصيصا للعمل في الفضاء المكشوف.

المصدر: تاس