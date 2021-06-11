مركبة "بروغريس إم إس-17" تنقل مواد غذائية روسية للمحطة الفضائية الدولية

ستنقل مركبة "بروغريس إم إس-17" الفضائية الروسية مواد غذائية روسية إلى المحطة الفضائية الدولية.

وقال مدير قسم التغذية الخاص بطاقم المحطة الفضائية الدولية في معهد القضايا الطبية والبيولوجية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ألكنسدر أغورييف، إن هناك 38 نوعا من المواد الغذائية مخصصة لرائد الفضاء الياباني أكيهيكو هوشيديه و51 نوعا لزميله الأمريكي مارك فاندي هاي.

وتضم الشحنة اللحوم وبعض المأكولات التقليدية الروسية مثل شوربة البورش وغيرها.

وبطلب من رائدي الفضاء الروسيين أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف سيتم إيصال معجون الخردل وصلصة الطماطم بالفلفل الحلو.

كما ستنقل المركبة إلى طاقم المحطة الدولية الخضروات والفواكه والحلويات والعصير وغير ذلك من المأكولات.

ومن المقرر أن تنطلق المركبة ليلة 30 يونيو الجاري. ويضم طاقم المحطة الفضائية الدولية حاليا 7 أفراد، هم رائدا الفضاء الروسيان و3 رواد من وكالة "ناسا" الأمريكية ورائد فضاء أوروبي وآخر ياباني.

المصدر: "تاس"