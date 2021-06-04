روغوزين: المقاعد السياحية في مركبات "سويوز" الروسية أرخص مما لدى ماسك

سيكون سعر مقعد سياحي واحد في مركبة "سويوز" الفضائية الروسية المأهولة أرخص مما هو عليه في مركبتي " دراغون" و"ستارلاينر" الأمريكيتين.

أعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، في حديث أدلى به 3 يونيو على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

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وقال:" فيما يتعلق بسعر مقعد سياحي في مركبة "ستارلاينر" فإنه يتراوح بين 60 و90 مليون دولار أمريكي. وأما إيلون ماسك فسعرالمفعد لديه في حدود 55 – 60 مليون دولار. وبالنسبة إلى سعرنا فإنه أقل. لذلك نأمل بأن يختار السياح الفضائيون الدوليون المركبات الفضائية الروسية المأهولة.

فيما لم يذكر روغوزين السعر الذي حددته "روسكوسموس" وقال إن هذا سر تجاري".

مع ذلك فإن التحليق الفضائي بالنسبة إلى رجل أعمال مرتبط، حسب روغوزين، ليس بالسعر فقط فحسب بل بالوقت اللازم لإعداده للرحلة الفضائية. وإذا قيل له إنه يجب أن يترك أعماله لمدة عام كامل ليتدرب على الرحلة فإنه سيرفض القيام بها في طبيعة الحال. وإذا قيل له إن التدريب سيستغرق 3 أشهر وستستغرق الرحلة الفضائية إلى المحطة الفضائية الدولية 3 ساعات فقط فإنه سيوافق طبعا عليها وسيختار "روس كوسموس" والمركبة الروسية".

وقال روغوزين إن" مسألة التدريب السريع على الرحلة يتم حلها حاليا عن طريق إعداد مخرج فيلم "التحدي" والممثلة الروسية المشاركة فيه للرحلة إلى المحطة الفضائية الدولية. أما "سويوز" الروسية فإنها تعد حقا من أسرع المركبات الفضائية المأهولة في العالم.

المصدر: تاس