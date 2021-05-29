روسيا تحقق رقما قياسيا في عمليات إطلاق ناجحة متتالية للأجهزة الفضائية

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن عملية إطلاق صاروخ "سويوز 2.1 بي" مع 36 قمرا بريطانيا أصبحت العملية الناجحة الـ 59 على التوالي لإطلاق الأجهزة الفضائية، ما يعتبر رقما قياسيا.

وتشير الوكالة إلى أن السلسلة الناجحة القياسية السابقة من 58 عملية إطلاق دون تسجيل حوادث، تم تحقيقها خلال الفترة بين فبراير 1992 وفبراير 1993.

والسلسلة الحالية بدأت بعد انقطاع مهمة تحليق جهاز "سويوز إم إس 10" إلى المحطة الفضائية الدولية في أكتوبر 2018 بعد عطل في انفصال مراحل الصاروخ "سويوز إف غي".

ومنذ ذلك الحين قامت روسيا بـ 27 عملية إطلاق ناجحة من مطار "بايكونور" و19 من بليسيتسك و6 من مطار "فوستوتشني" و7 من مطار كورو في غويانا الفرنسية.

وفي العهد السوفيتي تم تحقيق 185 عملية إطلاق ناجحة على التوالي خلال الفترة بين يناير 1983 ونوفمبر 1984.

المصدر: "نوفوستي"