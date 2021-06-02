رائدان روسيان ينفذان الأربعاء خروجا من "المحطة الدولية" إلى الفضاء المفتوح

ذكرت موسكو أن رائدين روسيين من طاقم المحطة الفضائية الدولية سيخرجان الأربعاء إلى الفضاء المفتوح لمدة 7 ساعات تقريبا للتحضير لوصول المركبة الجديدة "ناووكا".

وأوضحت مجموعة "روسكوسموس" الحكومية الروسية للأنشطة الفضائية أنه ينبغي على رائدي الفضاء، أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف، تغيير لوحة التحكم في تدفق السائل، وتركيب أجهزة "تيست" و"فينوسليفوست" للاختبارات، وكذلك توصيل الهوائي "كورس" إلى مقصورة الانتقال لضمان التحام المركبة الروسية الجديدة "ناووكا" بالمحطة.

ومن المتوقع أن يقضي الرائدان في الفضاء المفتوح 6 ساعات و50 دقيقة، فيما أوضح مركز تدريب رواد الفضاء في روسيا سابقا أن الطاقم الروسي سينفذ 3 عمليات خروج.

ونفذ رواد الطاقم الروسي للمحطة الفضائية الدولية آخر خروج إلى الفضاء المفتوح يوم 28 نوفمبر 2020 حيث قضى نحو 6 ساعات.

المصدر: وكالات روسية