بكين: مركبة الشحن الصينية تصل إلى مدارها حول الأرض

أعلنت السلطات الصينية أن مركبة الشحن الفضائية الوطنية "تيانتشو-2" وصلت بنجاح إلى مدارها حول الأرض، تمهيدا لالتحامها بالوحدة الرئيسية من محطة الفضاء الصينية التي يتم بناؤها.

وجاء في بيان صدر عن البرنامج الصيني للتحليقات الفضائية المأهولة أن "تيانتشو-2" انفصلت بنجاح عن الصاروخ الحامل "لونغ مارش 7"، بعد مرور 604 ثوان على انطلاقه من موقع الإطلاق "وينتشانغ" على ساحل مقاطعة جزيرة هاينان الجنوبية في الساعة 8:50 مساء بالتوقيت المحلي.

وأشار البيان إلى أن المركبة وصل إلى مداره بنجاح.

وذكرت وسائل إعلام حكومية صينية في وقت سابق أن مركبة الشحن حملت وقودا وإمدادات إلى "تيانخه"، الوحدة الرئيسية من محطة الفضاء الصينية قيد البناء، والتي أطلقت إلى المدار في 29 أبريل الماضي.

وأعلنت وكالة الفضاء الصينية عن خططها لتنفيذ 11 عملية إطلاق حتى نهاية العام المقبل لنقل وحدتين إضافيتين لمحطة الفضاء التي تبلغ حمولتها 70 طنا ولطاقمها المكون من ثلاثة أفراد.

المصدر: وكالات