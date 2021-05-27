عالم فلك يوضّح سبب تلون القمر باللون الأحمر أثناء الخسوف

كشف أوليغ أوغولنيكوف، كبير الباحثين في معهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، سبب تلون القمر أثناء الخسوف باللون الأحمر الدموي.

إقرأ المزيد



ويشير العالم، إلى أن لون القمر الأحمر في جميع حالات الخسوف الكلي للقمر، يرتبط بالغلاف الجوي للأرض، الذي يسمح بمرور طيف هذا اللون ويشتت اللون الأزرق.

ويقول، "لماذا هو "دموي"؟. هناك أحاديث كثيرة تشير إلى أننا جميعا سنغتسل في هذا اليوم بالدماء وغير ذلك. ولكن في الواقع يتبع اللون الأحمر للقمر ظاهرة أخرى غير دموية أبدا، بل ظاهرة جميلة جدا - الفجر الأحمر والقمر الأحمر عند الشروق. وهذه ظواهر مرتبطة ببعضها".

ووفقا له، الغلاف الجوي للأرض أزرق اللون، لذلك يشتت الطيف الأزرق من ضوء الشمس، ويسمح بمرور الطيف الأحمر. أي يعمل بمثابة عدسة تكسر أشعة ضوء الشمس، التي تضيئ سطح القمر، وتنعكس منه وتعود إلى الأرض، ما يخلق للمشاهد صورة حمراء.

ويقول، "ولنفس السبب، تصوروا ضوء إشارة الخطر فوق المباني الشاهقة، هو أحمر أيضا. لأن الضوء الأحمر يرى من مسافة بعيدة حتى في الضباب أفضل من غيره".

ويضيف، لذلك لا يشير اللون الأحمر للقمر إلى أي دماء.

المصدر: نوفوستي