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حدث فلكي نادر.. خسوف كلي يقترن بـ"القمر الدامي العملاق" (فيديو)

الفضاء

حدث فلكي نادر.. خسوف كلي يقترن بـ
Reuters
خسوف كلي يقترن بـ"القمر العملاق"
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قدم القمر عرضا مبهرا لأجزاء كثيرة من العالم يوم الأربعاء، حيث تزامن أول خسوف كلي للقمر منذ أكثر من عامين مع "القمر الدامي العملاق".

و"القمر العملاق" ظاهرة فلكية تنشأ من تزامن اكتمال القمر مع وجوده عند أقرب نقطة من الأرض، ليبدو في أكبر حجم مرئي.

ويتألق القمر البرتقالي المتوهج وهو معلق فوق سماء المحيط الهادئ وكذلك النصف الغربي من أمريكا الشمالية وأجزاء من أمريكا الجنوبية وشرق آسيا وعدة مناطق أخرى من العالم منها مدينة اسطنبول التركية.

واللون البرتقالي المحمر للقمر "الدموي" العملاق هو نتيجة لشروق الشمس وغروبها في الغلاف الجوي للأرض على سطح القمر المخسوف.

وما يزال المزيد من العروض القمرية قادم، ففي 19 نوفمبر سيكون هناك خسوف شبه كامل، حيث سيخفت القمر ولكن لن يتحول إلى اللون الأحمر، وسيكون الخسوف الكلي التالي للقمر في مايو 2022.

وكان آخر خسوف من هذا النوع في يناير 2019.

المصدر: أ ب

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