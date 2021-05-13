التشيك تفتتح وكالة جديدة لشؤون الفضاء

أعلنت وكالات أنباء تشيكية عن افتتاح الوكالة الأوروبية لبرنامج الفضاء "EUSPA" في العاصمة براغ.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الوكالة التي افتتحت الأربعاء 12 مايو الجاري استحدثت على أساس الوكالة الأوروبية لنظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية Galileo والتي فتحت مكتبها الرئيسي في العاصمة التشيكية منذ عام 2012.

وقال الرئيس التنفيذي للوكالة الجديدة ، رودريغو دا كوستا الذي كان يرأس إدارة Galileo سابقا: "EUSPA ستلعب دورا رئيسيا في تنفيذ البرنامج الفضائي للاتحاد الأوروبي، وفي تحقيق طموحات الناس في استكشاف الكون".

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وأشار دا كوستا إلى "أن EUSPA ستحسن من كفاءة استثمارات الاتحاد الأوروبي المتزايدة في مجال استكشاف الفضاء، وتعزيز التفاعل بين المشاركين في برنامج الفضاء الأوروبي، وتحفيز الابتكار والصناعات التي تتعلق بمجالات الفضاء".

ومن المفترض أن يضم المركز الجديد لـ "EUSPA" نحو 600 موظف، منهم 200 خبير كانوا يعملون على برنامج Galileo الأوروبي.

المصدر: فيستي