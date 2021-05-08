وكالة الفضاء الروسية تنشر صورا للصاروخ الصيني الشارد التقطها مرصد في القرم

نشرت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روس كوسموس" صورا جديدة تظهر المرحلة الخارجة عن السيطرة للصاروخ الصيني Long March 5B.

ونشر المدير التنفيذي لـ"روس كوسموس" دميتري روغوزين صورة تظهر مرحلة الصاروخ الخارجة عن السيطرة على حسابه في "تويتر" اليوم السبت، مشيرا إلى أن هذه الصورة التقطت الليلة الماضية من قبل مرصد روسي واقع في شبه جزيرة القرم.

كما حرّكت "روس كوسموس" أمس صورا لتحليق المرحلة الصاروخية، مشيرا إلى أن عدم ثبات مستوى سطوع الهدف يؤكد أن المرحلة في حالة دوران مستمر.

ويبلغ ارتفاع المرحلة الصاروخية التائهة 33.2 مترا، فيما يبلغ قطرها خمسة أمتار، ووزنها 18 طنا.

Съемка этой ночи (с 7 на 8 мая). Экспериментальный оптический пункт ЭОП-1 в Крыму (обсерватория АО «АНЦ» в посёлке Научный).

Ступень китайской ракеты-носителя «CZ-5B»

(№ международный - 2021-035B) pic.twitter.com/vQDfhwBZCd — РОГОЗИН (@Rogozin) May 8, 2021

وأعلنت "روس كوسموس" اليوم أن المرحلة التائهة قد تصل غلاف الأرض بعد الساعة الـ02:30 من فجر يوم غد التاسع من مايو (11:30 من مساء اليوم الجمعة بتوقيت غرينيتش) في منطقة بحر تيمور جنوبي إندونيسيا، مرجحا أن بعض مكوناتها قد تسقط على الأرض.

المصدر: RT