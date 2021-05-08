تابع على الهواء تحليق الصاروخ الصيني التائه قبيل سقوطه!

يتابع العالم بأكمله في الأيام الأخيرة باهتمام متزايد التطورات حول قضية الصاروخ الصيني الذي خرج عن السيطرة عقب إطلاقه، في انتظار سقوط حطامه.

وأصبح بإمكان مشاهدي RT متابعة تحليق الصاروخ الصيني التائه Long March 5B مباشرة على الهواء عبر الرابط التالي.

ومن المتوقع أن تعود مرحلة الصاروخ الخارجة عن السيطرة والتي يبلغ وزنها 18 طنا إلى غلاف الأرض يوم غد التاسع من مايو.

وتثير هذه القضية بالغ الاهتمام والقلق في العالم، على الرغم من إصرار الصين على أنه "من المستبعد جدا" إلحاق أي ضرر جراء سقوط حطام الصاروخ.

المصدر: RT