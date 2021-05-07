البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني يمر بسماء مصر اليوم لمدة 7 دقائق

أكد رئيس المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية جاد القاضي، أن مرور الصاروخ الصيني في سماء البلاد لا يستغرق أكثر من دقيقتين في كل مرة.

وقال: "من المتوقع أن يتواجد اليوم الجمعة، لأكثر من 7 دقائق، لكن لن يمكن مشاهدته بسهولة".

وأشار القاضي، خلال مؤتمر صحفي للمعهد، إلى "وجود تواصل من المعهد مع الجانب الصيني بشكل مباشر لمتابعة تطورات وضع الصاروخ لديهم".

وأوضح، أن "غرفة عمليات المعهد مشكلة ومجتمعة بشكل مستمر لمتابعة الأزمة"، مؤكدا أنها حوادث الحطام الفضائي متكررة وأن الصاروخ الصيني ليس الأول من نوعه.

ناصر حاتم القاهرة

المصدر: RT