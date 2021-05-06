خبيرة مصرية: الصاروخ الصيني التائه مر بفضاء البلاد مرتين

كشفت رئيسة قسم أبحاث الفضاء بمعهد الفلك في مصر رشا غنيم، أن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة يدور حول العالم كل 89 دقيقة ويمر فوق مصر بصفة دورية.

وأشارت غنيم في تصريحات إعلامية إلى أن "الصاروخ مر اليوم في فضاء مصر مرتين، الأولى كانت في 12:55 واستغرق مروره 5 دقائق، والثانية كانت في الساعة 5:40 مساء"، متوقعة أن "تكون المرة الثالثة في 11:03 وتستغرق 5 دقائق".

وأضافت: "أما عن موعد سقوط فلا يعلمه أحد، لكن من المزمع دخوله للغلاف الجوي لكوكب الأرض يوم 8 مايو، وبمجرد دخوله سوف يكون أمام العالم بضع ساعات لا تتعدى 9 ساعات وعلى الرغم من أن مساحة الكوكب أغلبها مياه فاحتمالية سقوطه على مكان مأهول بالسكان واردة، وحينها سوف يسبب دمارا كبيرا لن الأجسام الصلبة الضخمة ستتبقى بعد احتراقه بمجرد مروره للغلاف الجوي".

يذكر أن خبر خروج الصاروخ الصيني "Long March 5B" عن السيطرة قد أثار الذعر لدى عدد من سكان العالم والمهتمين بعلوم الفضاء.

وحذر خبراء فضاء من سقوط جسم صاروخ صيني "الجزء الرئيس من مركبة الإطلاق والبالغ وزنه نحو 20 طنا"، الذي حمل مركبة الفضاء الصينية، على الأرض في الأيام القليلة المقبلة بعد أن تم استخدامه لإطلاق الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية الجديدة، مشيرين إلى أن "هذا الجزء الرئيس لا يمكن توجيهه وليس له مسار للسقوط في البحر عند نقطة محددة مسبقا".

المصدر: "اليوم السابع"