عالم روسي يعلّق على إمكانية إنشاء رواد فضاء سايبورغ

أعلن أوليغ أورلوف، مدير معهد مشكلات الطب الحيوي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن استخدام رواد فضاء سايبورغ مستقبلا للرحلات البعيدة مسألة تستحق الاهتمام.





ويشير العالم إلى أن هذا لا يعني فقط زرع عناصر صناعية في جسم الإنسان لتعزيز إمكانياته وقدراته الجسدية، بل وأيضا دمج رائد الفضاء بالمركبة الفضائية.

إقرأ المزيد

وقال في مؤتمر صحفي عقده في وكالة أنباء Rossiya Segodnya، "نقترح اعتبار الإنسان والمركبة الفضائية منظومة موحدة. واستنادا إلى ذلك يجب استخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، التي يجب دمجها، بما في ذلك توفير الدعم الطبي خلال الرحلة الفضائية، لأنها من عناصر cyborgization، التي يجب دراستها قريبا جدا".

وأكد أورلوف، على أن هذه المسألة تتطور في العالم، وليست مرتبطة فقط بمسائل علمية وطبية، بل وعسكرية أيضا "مهمة إنشاء الجندي المثالي".

ويشير العالم، إلى أن استخدام الروبوتات للتعاون مع البشر ، وخاصة من خلال قناة "واجهة الدماغ والآلة" ، يثير أيضًا تساؤلات طبية، مرتبطة بالتغيرات الحاصلة في العملية الفسيولوجية للتحكم في المجمعات الروبوتية في ظروف انعدام الجاذبية خلال الرحلات الفضائية.

المصدر: نوفوستي