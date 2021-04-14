الجيش الروسي يشكل وحدة قتالية "بلا روح"

تحت عنوان "شويغو زود الروبوتات بالسلاح"، كتب دميتري ليتوفكين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تشكيل وحدة قتالية في الجيش الروسي من الروبوتات.

وجاء في المقال: ستصبح الروبوتات القتالية من عائلة أورانوس أساس أول تشكيل عسكري آلي بالكامل في القوات المسلحة الروسية. وهو يضم خمسة مجمعات روبوتية، أو 20 آلة. يشتمل كل مجمع على مركز تحكم واحد، مركّب على عربة كاماز، وأربع مركبات قتالية، كل منها مسلح بمدفع أوتوماتيكي 30 ملم، وصواريخ هجومية فرط صوتية مضادة للدبابات، وذخيرة حرارية من "شميل" قاذفة اللهب.

فقد أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن إنشاء أول وحدة عسكرية "بلا روح" في إطار متابعته لتنفيذ شركة "766 UPTK" حجوزات وزارة الدفاع. فالروبوتات Uran-6 و Uran-14 و Uran-9 التي تصنعها هذه الشركة مخصصة لتسليح الجيش الروسي.

وعلى الرغم من تشابهها في الشكل الخارجي، فإن عائلة روبوتات "أورانوس" تشكل مجموعة متكاملة من المركبات المتسلسلة المحسّنة لأداء مجموعة متنوعة من المهام. لذلك، تم تصميم "Uran-6" للقيام بأعمال إزالة الألغام؛ و "Uran-14" لمكافحة الحرائق، و"Uran-9" - "Terminator" قادرة على العمل في ساحة المعركة جنبا إلى جنب مع عربات المشاة القتالية والدبابات.

وفي الصدد، أشار أستاذ أكاديمية العلوم العسكرية فاديم كوزيولين، في حديث مع "نيزافيسيمايا غازيتا"، إلى أن "الروبوتات هي أحد توجهات وزارة الدفاع الرئيسية، والتي تحدد تطوير قواتنا المسلحة".

وأضاف: "تتمثل مهمة هذه الأجهزة في تقليل المشاركة البشرية في الأعمال القتالية، ما يعني صون حياة الجنود. الروبوتات متنوعة بما يكفي: من الأنظمة الصغيرة التي تؤدي وظائف المراقبة أو إزالة الألغام، إلى الآلات التي هي عمليا دبابات كاملة الوظائف. يجري البحث عن النماذج المثلى، وحقيقة أنه يتم إنشاء تشكيل قتالي كامل اليوم تشير إلى أن هذه العملية قد وصلت إلى نهاية منطقية".

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