"روس كوسموس" تعلن عن إنشاء مجمع تقني في مطار "فوستوتشني" الفضائي

تنوي مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية إنشاء مجمع تقني في منطقة مطار "فوستوتشني" الفضائي.

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صرح بذلك الاثنين 26 أبريل مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين الذي قال إنه سينشأ هناك كذلك فرع لأحد الجامعات التكنولوجية الروسية.

وأوضح قائلا:" لدينا خطط واسعة النطاق لأن ننشئ في مطار "فوستوتشني" الفضائي بشرق روسيا مجمعا تقنيا وفرعا لإحدى الجامعات التقنية الروسية سيخرّج مستقبلا الأخصائيين للقطاع الفضائي الروسي.

فيما لم يذكر روغوزين موعدا لإنجاز مشروعه واسم الجامعة التي ستنشر فرعا لها في مطار "فوستوتشني".

وقال روغوزين:" هناك رغبة شديدة لدى الشباب الموهوبين وخريجي المعاهد والجامعات التكنولوجية الروسية في العمل بالقطاع الفضائي الروسي".

يذكر أن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين قد أعلن في 12 أبريل أنه كلف وزارة التربية ومؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية بإعداد برنامج خاص بتأهيل الطلاب الذين سيعملون في مطار "فوستوتشني" الفضائي.

وحسب ميشوستين، فإن مناهج الجامعات والمعاهد التي ستتولى تأهيل الأخصائيين للقطاع الفضائي الروسي يجب أن تتضمن استخدام التكنولوجيات الرقمية.

يذكر أن، دميتري روغوزين كان قد أعلن في وقت سابق أن مطار "فوستوتشني" الفضائي المدني الروسي الذي أطلق في 26 أبريل 36 قمرا صناعيا بريطانيا سيستمر في إطلاق الصواريخ الفضائية في مايو ويونيو ويوليو من العام الجاري.

المصدر: تاس