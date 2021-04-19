روسيا تعلن عن خطتها حول مستقبل المحطة الفضائية الدولية

أعلنت الخدمة الصحفية لمؤسسة "روس كوسموس" أن روسيا ستحدد خياراتها حول مستقبل تشغيل المحطة الفضائية بعد عام 2024.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية مؤخرا "لدينا اتفاقيات مع شركائنا حول مدة تشغيل المحطة الفضائية الدولية سارية المفعول حتى عام 2024، وبعدها سيتم اتخاذ القرارات حول مستقبل عمل المحطة اعتمادا على الحالة الفنية لوحدات المحطة والتي ستكون قد انتهت عمليا فترة خدمتها، كما ستعتمد قرارتنا على خطط بلادنا المستقبلية لبناء محطة مدارية وطنية".

وأضاف البيان "عندما نتخذ مثل هذه القرارات حول مسألة مستقبل المحطة بعد عام 2024 سنبدأ حينها المفاوضات مع الشركاء حول شروط وأشكال التعاون في هذا الشأن".

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وكان مكتب نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف قد أشار في بيان صدر يوم الأحد الماضي إلى "أن الوضع التقني للمحطة الفضائية ليس على خير ما يرام، والمحطة بحاجة لتقييم تقني لتفادي أية أخطار قد تنجم في حالات الطوارئ، وبناء على هذا التقييم يجب اتخاذ القرارات حول مستقبل المحطة".

وفي نوفمبر الفائت كانت صحيفة "روسيا العلمية" قد نقلت عن رئيس قسم الرحلات إلى القسم الروسي في المحطة الفضائية الدولية، فلاديمير سولوفيوف، قوله "إن بعض معدات المحطة بدأت تتعطل فعليا وقد تخرج عن الخدمة مستقبلا، وقسم منها بحاجة لاستبدال"، مشيرا إلى أن تمويل المحطة في المستقبل قد يكلف ما بين 10 إلى 15 مليار روبل.

المصدر: فيستي

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