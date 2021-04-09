تعاون روسي أوروبي لاستكشاف القمر

أعلن مدير وكالة الفضاء الأوروبية، جوزيف أشباتشر، أن الوكالة تتعاون بشكل وثيق مع روسيا في مجال استكشاف القمر.

وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال أشباتشر: "أرسلنا إلى روسيا كاميرا Pilot-D المخصصة لضمان دقة هبوط الوحدة الروسية على سطح القمر في إطار مهمة Luna-25".

وأضاف "لدينا تعاون جيد مع روسيا في مجال استكشاف القمر، وفي إطار مهمة Luna-25 خصوصا، من المقرر إطلاق روفر استكشاف القمر ضمن المهمة المذكورة في أكتوبر العام الجاري، هذا الروفر سيكون أول روفر روسي لاستكشاف القمر مجهز بمعدات أوروبية".

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وأشار أشباتشر إلى "أن وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لتطوير معدات توجيه أخرى مخصصة لهبوط الوحدة التي ستحمل روفرا روسيا إلى القمر في إطار مهمة Luna-27 ، وأن الروفر في هذه المهمة من المفترض أن يجهز بجهاز حفر أوروبي أيضا".

وتخطط روسيا في إطار مهمة Luna-25 لدراسة سطح القمر وجمع عينات منه، أما مهمة Luna-26 التي ستليها والتي ستبدأ عام 2024 فسيكون هدفها إجراء مسح لسطح القمر بالكامل تقريبا، وستلي هذه المهمة مهمتا Luna-27 و Luna-28 في عامي 2027 و2028.

المصدر: فيستي