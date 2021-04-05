روسيا تنوي توقيع اتفاقية إنشاء محطة قمرية دولية مع الصين في يونيو المقبل

تنوي مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية إجراء محادثات بشأن الاستصلاح المشترك للقمر مع الصين على هامش مؤتمر GLEX الفضائي الذي سيعقد في يونيو المقبل ببطرسبورغ.

أعلن ذلك المدير التنفيذي للرحلات الفضائية المأهولة في "روس كوسموس"، سيرغي كريكاليوف الذي قال:" لقد تم توقيع اتفاقية واحدة من البرنامج الروسي الصيني المشترك لاستصلاح القمر وهي اتفاقية إنشاء مراكز علمية ومحطات أوتوماتيكية ستدرس القمر. ويتم الآن تدقيق تفاصيل تلك الاتفاقية. أما بقية الاتفاقيات التابعة للبرنامج المذكور فسيتم توقيعها على هامش مؤتمر GLEX في بطرسبورغ".

إقرأ المزيد

وأشار المدير التنفيذي الروسي إلى أن المؤتمر الفضائي الذي سيعقد في يونيو المقبل في بطرسبورغ لن يشهد أإلقاء خطابات وكلمات فحسب بل ومحادثات ستجري في مجال استصلاح الفضاء.

يذكر أن مؤتمر GLEX الفضائي كان يفترض أن ينعقد الصيف الماضي، إلا أن انتشار وباء الفيروس التاجي أجبر منظميه على تأجيله إلى الصيف المقبل.

جدير بالذكر أن البرلمان الروسي كان قد وافق الأسبوع الماضي على إطالة مفعول اتفاقية التعاون الفضائي بين روسيا والولايات المتحدة لغاية عام 2030.

وسبق لمدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، أن أعلن في وقت سابق أن مسبار "لونا – 25" الفضائي الروسي سيطلق إلى القمر في أكتوبر المقبل لدراسة القطب الجنوبي للقمر.

المصدر: تاس