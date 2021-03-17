"روس كوسموس": مسبار "لونا - 28" الروسي يأخذ شكل مركبة الإقلاع والهبوط القمرية

سيصنع مسبار "لونا – 28" المخصص لنقل عينات التربة القمرية إلى الأرض على شكل مركبة الإقلاع والهبوط القمرية.

صرح بذلك يوم 17 مارس للصحفيين مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين. وقال إن مسبار "لونا – 28" المخصص لنقل عينات التربة القمرية إلى الأرض سيصمم على شكل مركبة قمرية بمقدورها الهبوط على سطح القمر والإقلاع منه.

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يذكر أن "روس كوسموس" تعتزم أن تطلق في أكتوبر المقبل إلى القمر مسبار "لونا – 25" الذي من شأنه أن يصبح أول محطة فضائية روسية ستهبط على سطح القمر في منطقة قطبه الجنوبي، مع العلم أن الاتحاد السوفيتي كان قد أطلق في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي 24 مسبارا قمريا، بما في ذلك مسبار نقل مطلع السبعينيات عينات التربة إلى الأرض.

وكانت "روس كوسموس" قد أفادت في وقت سابق بأن مسبار "لونا – 25" القمري سيكون جاهزا نهاية الصيف المقبل ويتوقع أن ينطلق إلى القمر في 1 أكتوبر المقبل.

يذكر أن عام 2024 سيشهد إطلاق مسبار "لونا – 26" القمري. أما مسبار "لونا – 28" فسينطلق إلى القمر عام 2027 أو 2028.

المصدر: تاس