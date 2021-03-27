هابل يلتقط صورة مجرة كبيرة مليئة بالنجوم الزرقاء على بعد 100 مليون سنة ضوئية منا

قبل أيام فقط من حدوث خلل برمجي تسبب في إغلاق تلسكوب هابل الفضائي مؤقتا، أرسلت المركبة الفضائية الشهيرة صورة مذهلة للمجرة الكبيرة والجميلة والزرقاء اللامعة.

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وقامت ناسا بتحميل صورة NGC 2336، وهي مجرة ​​تقع على بعد نحو 100 مليون سنة ضوئية من الأرض في كوكبة "الزرافة" (Camelopardalis)، المعروفة أيضا باسم Giraffe، يوم الجمعة 5 مارس، قبل يومين من إغلاق التلسكوب بشكل مؤقت غير متوقع.

وفي بيان حول الصورة الجديدة، أطلقت ناسا على NGC 2336 اسم "المجرة المثالية". ويشار إلى أن NGC 2336 عبارة عن مجرة ​​حلزونية ضلعية، ما يعني أن مركزها كثيف النجوم على شكل شريط، مع أذرع تتدلى من نهايات الشريط. والمجرة كبيرة جدا أيضا، ويبلغ عرضها 200 ألف سنة ضوئية وفقا لبيان وكالة ناسا.

وهذا بعيد عن أكبر مجرة ​​يتم اكتشافها، المعروفة باسم IC 1101، والتي يبلغ حجمها 50 مرة حجم مجرتنا درب التبانة، ويبلغ قطرها 5.5 مليون سنة ضوئية.

ومع ذلك، فهي تقع على الطرف الكبير لمعظم المجرات الحلزونية، والتي يمكن أن تقيس ما بين 16 ألف سنة ضوئية و300 ألف سنة ضوئية.

↔️ 200,000 light-years across

😲 100 million light-years away



This #HubbleFriday image shows off the big, beautiful galaxy NGC 2336, which is located in the constellation of Camelopardalis: https://t.co/8U9UVuHUWHpic.twitter.com/1SzbXZFTVO — Hubble (@NASAHubble) March 5, 2021

والنجوم الزرقاء الساطعة المتلألئة في جميع أنحاء الأذرع الحلزونية لـ NGC 2336 تجعل المجرة جميلة بشكل خاص. وهذه نجوم شابة ينبعث منها ضوء أزرق ساطع. وفي مركز NGC 2336 توجد منطقة أكثر قتامة وأكثر احمرارا تتكون في الغالب من نجوم أقدم.

واكتشف عالم الفلك الألماني فيلهلم تمبل هذه "المجرة المثالية" في عام 1876 باستخدام تلسكوب أصغر بكثير من تلسكوب هابل، مع مرآة بنحو عُشر حجم هابل.