إيلون موسك يتعهد بإرسال مركبات مأهولة إلى المريخ قبل عام 2030

قال مؤسس شركة "سبيس إكس" الأمريكية، إيلون موسك إن رحلات فضائية مأهولة إلى المريخ ستصبح بعد أعوام حقيقة واقعة.

جاء ذلك يوم 23 مارس في مدونته على "تويتر".

ومضى قائلا إن مركبة "ستارشيب" المأهولة ستهبط على سطح المريخ قبل عام 2030 بكثير. لكن المشكلة الرئيسية تكمن، حسب موسك، ليس في نقل البشر إلى الكوكب الأحمر بل في إنشاء قاعدة مأهولة مكتفية ذاتيا هناك، ما يعد مهمة محورية معقدة من الصعب جدا تحقيقها.

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وسبق لـ إيلون موسك أن أشار في وقت سابق إلى صعوبة إنشاء قاعدة مأهولة على سطح المريخ ووصف تلك المهمة بأنها عامل ردع حقيقي في استصلاح المريخ. بينما اعتبر في الوقت نفسه الرحلات الفضائية المأهولة إلى الكوكب الأحمر أمرا ممكن بعد مرور 4 أو 6 أعوام. ولا يستبعد الآن، حسب مدونته، أن تتحقق تلك البعثة قبل هذا الموعد، مع العلم أن ناسا لا تخطط لإرسال بعثات مأهولة إلى المريخ إلا بعد منتصف الثلاثينيات.

يذكر أن، موسك البالغ من العمر 49 عاما كان يعلن أكثر من مرة أنه أسس شركته "سبيس إكس" لمساعدة البشرية في استيطان المريخ. وبدأ لهذا الغرض في تصميم الصاروخ فائق الثقل ومركبة "ستارشيب" الفضائية التي تتسع لـ100 شخص.

جدير بالذكر أن نماذج اختبارية لمركبة "ستارشيب" المأهولة التابعة لـ إيلون موسك انفجرت 3 مرات عند هبوطها على الأرض بعد أن صعدت إلى ارتفاع 10 كيلومترات قوق سطح الأرض.

المصدر: تاس