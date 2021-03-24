إطلاق اسم يوري غاغارين على مركبة فضائية

أعلن المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس" أنه تقرر إطلاق اسم غاغارين على مركبة "سويوز إم إس-18" المأهولة، التي ستطلق في أبريل المقبل، إلى المحطة الفضائية الدولية.



ويشير المكتب، إلى أن هذا القرار هو من ضمن البرنامج الرئيسي للتحضير والاحتفال بالذكرى الستين لرحلة غاغارين إلى الفضاء.

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ويقول ممثل المكتب في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "سيطلق اسم يوري غاغارين، على مركبة "سويوز إم إس-18" المأهولة، التي تخضع حاليا لإجراءات ما قبل الإطلاق".

ويضيف المتحدث، يزين اسم غاغارين حاليا سطح العازل الحراري في المركبة. كما سيوضع على مقدمة صاروخ النقل Soyuz-2.1a شعار "عام غاغارين 1961-2021" باعتباره الشعار الرسمي للاحتفال بالذكرى التاريخية.

ومن المقرر إطلاق المركبة "سويوز" المأهولة باستخدام صاروخ النقل Soyuz-2.1a، يوم 9 أبريل المقبل، وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء: أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف من روسيا والأمريكي مارك فاندي هاي.

ويذكر، أن اسم غاغارين أطلق عام 2011 في الذكرى الخمسين لرحلته التاريخية، على مركبة Soyuz TMA-21 المأهولة، وزينت صورة غاغارين صاروخ النقل، مع ملصق "50 عاما على رحلة غاغارين الفضائية".

المصدر: نوفوستي