هالة ساحرة من الضوء فوق سوتشي (صور وفيديو)
سنحت لسكان وزوار منتجع سوتشي الروسي الواقع على شاطئ البحر الأسود، فرصة أمس السبت لمشاهدة ظاهرة بصرية مذهلة في السماء فوق مياه البحر.
هذه الظاهرة التي تسمى هالة، تتكون عندما ينكسر الضوء ويشكل دائرة حول الشمس، ويتسبب في ذلك تبعثر بلورات الثلج وغيرها من الجسيمات في الغلاف الجوي.
В Сочи вчера трудно было оторвать взгляд от неба. Там появилась такая красота: гало. Явление, когда свет преломляется и образует круг вокруг солнца. В сочетании с морем выглядит фантастично pic.twitter.com/sycuMz57Td— Лента.ру (@lentaruofficial) March 14, 2021
Вчера в Сочи очевидцы засняли эффект гало — это когда лучи солнца преломляются в гранях ледяных кристаллов, находящихся в облаках. Явление похоже на радугу или северное сияние. Иногда оно может образовываться вокруг мощных искусственных источников света. pic.twitter.com/OMlXt9zmCy— Телеканал 360° (@360tv) March 14, 2021
المصدر: RT