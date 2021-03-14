هالة ساحرة من الضوء فوق سوتشي (صور وفيديو)

Вчера в Сочи очевидцы засняли эффект гало — это когда лучи солнца преломляются в гранях ледяных кристаллов, находящихся в облаках. Явление похоже на радугу или северное сияние. Иногда оно может образовываться вокруг мощных искусственных источников света. pic.twitter.com/OMlXt9zmCy