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هالة ساحرة من الضوء فوق سوتشي (صور وفيديو)

الفضاء

هالة ساحرة من الضوء فوق سوتشي (صور وفيديو)
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سنحت لسكان وزوار منتجع سوتشي الروسي الواقع على شاطئ البحر الأسود، فرصة أمس السبت لمشاهدة ظاهرة بصرية مذهلة في السماء فوق مياه البحر.

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لماذا قد نرى هالة من الضوء حول القمر؟
لماذا قد نرى هالة من الضوء حول القمر؟

هذه الظاهرة التي تسمى هالة، تتكون عندما ينكسر الضوء ويشكل دائرة حول الشمس، ويتسبب في ذلك تبعثر بلورات الثلج وغيرها من الجسيمات في الغلاف الجوي.

المصدر: RT

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