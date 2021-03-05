روسيا تتخذ قرارا بإطالة عمر المحطة الفضائية الدولية لغاية عام 2028

ستعمل المحطة الفضائية الدولية لغاية عام 2028.

أعلن ذلك نائب رئيس مركز صيانة الأجهزة الفضائية في شركة "إينيرغيا" الفضائية الروسية بطل روسيا، يوري غيدزينكو في حديث أدلى به الخميس 4 مارس لقناة "روسيا – 24" التلفزيونية الروسية.

إقرأ المزيد

وأضاف إن قرار إطالة عمر المحطة الفضائية لغاية عام 2028 اتخذ على مستوى رفيع.

وحسب، يوري غيزينكو، فإن الشقوق التي ظهرت على جسم المحطة والتي قد تم إصلاحها لن تؤثر على عملها.

يذكر أن البلدان المشاركة في مشروع المحطة الفضائية قد اتفقت على استثمارها لغاية عام 2024. وتجري الآن محادثات بينها بشأن الاستمرار في استثمارها بعد انتهاء الفترة المحددة لها حسب الاتفاق.

يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، كان قد أعلن في وقت سابق أن روسيا يمكن أن تنشئ محطتها المدارية القومية وتستخدم لهذا الغرض وحدات فضائية ستلتحم بالمحطة الدولية خلال العامين الجاري والمقبل. فيما لم يستبعد المسؤول الفضائي الروسي مواصلة استثمار المحطة الفضائية الدولية قائلا إن التخلي عنها سابق لأوانه.

المصدر: تاس