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استخدام راتنج صنوبر شمال إفريقيا في سد الشق بالمحطة الفضائية الدولية

الفضاء

استخدام راتنج صنوبر شمال إفريقيا في سد الشق بالمحطة الفضائية الدولية
Roscosmos
المحطة الفضائية الدولية
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اتضح أن طاقم المحطة الفضائية الدولية، سيستخدم غراء من راتنج أشجار صنوبر شمال إفريقيا، لسد الشق الموجود في وحدة "زفيزدا" الروسية الذي يتسرب منه الهواء.

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ووفقا للمحادثات، التي جرت بين رواد الفضاء ومركز إدارة الرحلات الفضائية، سيستخدم رائد الفضاء الروسي سيرغي ريجيكوف شفرة مرنة ومواد مانعة للتسرب وغراء وورق الصنفرة وقطع من المطاط الرغوي، وشريط بلاستيكي ومناديل مشبعة بالكحول وشريط لاصق وقطع معدنية. لسد الشق الذي بلغ طوله 4.5 سم. المكتشف في وحدة "زفيزدا" الروسية، 

وسوف يستخدم مع زميله سيرغي كود سفيرتشكوف نظارات واقية وقفازات مطاطية وأجهزة تنفس شخصية.

وتجدر الإشارة، إلى أن الغراء، مصنوع من راتنج سانداراك، الذي يستخرج من أشجار الصنوبر في شمال إفريقيا، ويستخدم عادة في مستحضرات المكياج.

المصدر: نوفوستي

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