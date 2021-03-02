المسبار الروسي الأوروبي ينشر صورا فوتوغرافية لمكان هبوط الروفر الأمريكي على المريخ

أرسل المسبار الروسي الأوروبي التابع لبعثة "إكزومارس" صورا فوتوغرافية لمكان هبوط الروفر الأمريكي Perseverance على سطح المريخ.

وأثبت بذلك نجاح البعثة الفضائية الأمريكية.

وكشفت الوكالة الفضائية الأوروبية عن صور فوتوغرافية التقطها مسبار TGO الأوروبي الروسي الذي يعمل منذ ربيع عام 2018 في مدار المريخ ويدرس مواصفات سطحه.

وأظهرت الصور الفوتوغرافية كل ما هبط على سطح المريخ في 18 فبراير الماضي في منطقة حفرة Jezero Crater، بما في ذلك مظلة ومنصة أنزلت الروفر على المريخ والروفر نفسه.

وأشار الخبراء في الوكالة الفضائية الأوروبية إنهم وزملاؤهم الروس لم يجلسوا مكتوفي الأيدي وقت هبوط الروفر على المريخ، بل تابعوا عملية الهبوط وشاركوا في إرسال معلومات مهمة عنها إلى الأرض.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا