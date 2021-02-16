شركة "GlavKosmos" الروسية تتسلم القمر الصناعي التونسي "تحدي 1" تحضيرا لإطلاقه

سلمت تونس القمر الصناعي "تحدي 1" المصنع من قبل مجمع تالنت "Telnet Holding" إلى شركة "GlavKosmos" الروسية، المتعهدة بإطلاق المركبة الفضائية "2 soyouz"، الناقلة للقمر الصناعي.

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وتم إجراء آخر الفحوصات التقنية، وعملية تنظيف وتعقيم القمر الصناعي بالغرفة البيضاء، وذلك قبل إدخاله بكبسولة الإطلاق، ووضعه في وضعية العمل، وإحكام إغلاق بوابة الكبسولة التي ستفتح لاحقا في الفضاء الخارجي، يوم 20 مارس المقبل، حيث سيتم نقل الكبسولة والمعدات إلى المحطة الفضائية "بايكونور" بكازاخستان، وفق ما ذكره محمد الفريخة، مدير عام مجمع "تالنت"، في "فيسبوك".

وحول موعد إطلاق أول قمر صناعي تونسي، أشار أنيس يوسف، مدير عمليات مشروع '' تحدي 1''، إلى أن عملية إطلاق هذا القمر ستتم في الذكرى الـ65 لعيد استقلال البلاد التونسية، مؤكدا تسليم القمر الصناعي التونسي "رسميا"، إلى الشركة الروسية المتعهدة بالإطلاق "GlavKosmos"، ووضعه في كبسولة الاطلاق وتشغيله.

وفي إطار الحديث عن هدف المشروع وأساسه، لفت أنيس يوسف إلى أن فكرة المشروع انطلقت منذ العام 2016، من مجمع ''TelNet''، موضحا أن الهدف من هذا المشروع هو "إدخال تونس عالم الفضاء".

وأكد أن ''تحدي 1'' صنع بإمكانيات تونسية 100%، وكفاءات محلية، مشيرا إلى أنهم يعملون الآن على تطوير عدد من المهندسين التونسيين، في اختصاص علوم الفضاء وبناء شراكات مع عدد من بلدان العالم.

جدير بالذكر أن "تحدي 1" هو قمر صناعي مختص في "Internet Of Things"، وسيستخدم لأول مرة في العالم بروتوكول "LoRa" في اتصالات الفضاء.

المصدر: "موزاييك إف إم"