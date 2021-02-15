مركبة الشحن "بروغريس" تنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية

تم من مطار "بايكونور" الفضائي، صباح اليوم، إطلاق صاروخ "سويوز-2" وعلى متنه مركبة الشحن الفضائية "بروغريس م س-16".

وتحمل مركبة الشحن، إلى القسم الروسي في المحطة الفضائية الدولية، مخزونا من المواد الغذائية، وكذلك مواد لسد مكان تسرب الهواد في المحطة.

وذكرت مؤسسة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، أن هذا هو الإطلاق الفضائي الروسي الثاني في هذا العام، والأول من "بايكونور".

وتم تنفيذ عملية إطلاق الصاروخ الناقل، في الساعة 7.45 بتوقيت موسكو.

وستستغرق رحلة "بروغريس" إلى المحطة الفضائية الدولية، يومين. ومن المتوقع أن تلتحم المركبة مع القسم "بيرس" في المحطة، في الساعة 9.20 من يوم 17 فبراير.

المصدر: نوفوستي