مركبة "بروغريس" الروسية تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية قريبا

أعلنت وكالة ناسا أن مركبة الشحن "بروغريس إم إس-15" ستنفصل عن المحطة الفضائية الدولية قريبا.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة يوم الثلاثاء 26 يناير الجاري "مركبة الشحن الروسية بروغريس إم إس-15 من المفترض أن تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية في 9 يناير القادم.. رائد الفضاء الروسي التابع لروس كوسموس، سيرغي ريجيكوف، بدأ بتحضير المركبة لعملية الانفصال عن المحطة".

وكانت ناسا قد أشارت في وقت سابق أيضا إلى أن روسيا تخطط لإطلاق مركبة شحن نحو المحطة الفضائية في 15 يناير المقبل، ومن المفترض أن تطلق هذه المركبة من قاعدة "بايكونور" الفضائية بكازاخستان في التاريخ المذكور، لتصل إلى المحطة بعد يومين تقريبا.

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وطورت روسيا مركبات "بروغريس إم إس" لتكون مركبات شحن قادرة على نقل الحمولات المختلفة إلى المحطة الفضائية الدولية، بما فيها الوقود والمعدات العلمية والمياه والطعام وكل ما يلزم لبقاء الرواد في المحطة، كما يمكن الاعتماد على هذه المركبات في تعديل مدار المحطة في الفضاء.

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رائدا الفضاء الروسيان، سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود-سفيرتشكوف، ورواد تابعون لناسا هم:كاثلين روبينز، ومايكل هوبكنز، وفيكتور غلوفر، وشانون ووكر، بالإضافة إلى رائد الفضاء الياباني، سويشي نوجوتشي.

المصدر: تاس